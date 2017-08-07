В Оленегорске пройдут соревнования по эндуро «Три Горы»

Эндуро – дисциплина мотоспорта и велоспорта, соревнования в которой проходят на пересеченной местности. Соревнования в этом виде спорта всегда зрелищны.

Об этом сообщает Чердак.ру.

Специальная трасса «Три Горы» включает в себя участки лесных троп, каменистые перевалы, пологие сопки, ручьи и песчаные карьеры.

Соревнования пройдут 26 августа (начало в 10:00) в районе железнодорожной станции Ягельный бор (Оленегорск).

Программа предусматривает развлечения для детей и взрослых, концерт живой музыки, а также специальное угощение для гостей – финский сливочный суп с лососем Лохикейто и чай с блинами. На месте проведения соревнований будет разбит палаточный лагерь.