Владимир Путин поздравил Софию Ротару с Днём рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил певицу, народную артистку СССР Софию Ротару с Днём рождения.

Об этом сообщает официальный сайт администрации президента России.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: «С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, желаю доброго здоровья, успехов, творческого долголетия. Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью – как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады, как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, беззаветно преданный искусству, сцене, своим многочисленным поклонникам».

Фото: Instagram

