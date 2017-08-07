Время подъезда аварийных служб к левому берегу в Шонгуе увеличилось в 3 раза

По мосту через реку Кола в поселке Шонгуе опасно даже ходить. Его нужно срочно разобрать. Об этом говорили на совещании по чрезвычайным ситуациям в Кольском районе представители регионального правительства, районной администрации, министерства обороны и аварийных служб. Как будет налажено сообщение между двумя берегами, узнали Марк Протасов и Борис Савельев.

Мост 1951 года постройки ни разу не ремонтировался. По нему регулярно ездила тяжёлая военная техника. На левом берегу находится войсковая часть, куда завозят продукты и уголь для отопления. В 2014 году бесхозный на тот момент мост уже признали аварийным и официально закрыли для проезда.



Сергей Селиверстов, глава администрации Кильдинстроя: «- В 2014 году было издано о запрете проезда. Почему не исполнялось и кем не исполнялось это постановление?- Был установлен аншлаг: «Осторожно, мост находится в аварийном состоянии». Неоднократно устанавливался знак «кирпич». Данный знак демонтировался неустановленными лицами. По сути, пользование мостом продолжалось всеми пользователями. В том числе и восковой частью, и обслуживающей железной дорогой. И, конечно, жителями в целом».



В итоге мост передали в Кольский район в декабре 2016 года, спустя полгода перекрыли. Тогда же появились бетонные блоки на въезде, табличка с запретом на проезд и проход. Но люди продолжают по нему ходить. И те, у кого на другом берегу дома, и любители рыбалки. А мост продолжает проседать. Если месяц назад изгиб пролёта составлял меньше полуметра, то теперь уже больше полутора.



Дмитрий Соснин, Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Мы, к сожалению, повторяем историю 2014 года, когда мы формально приняли решение, но физически мы обеспечить доступ ни техники, ни автотранспорта мы не смогли. Это нужно сделать физически, это реально опасно для жизни, все это прекрасно понимают».



Ремонтировать, по словам министра, в Шонгуе уже нечего. Мост необходимо разобрать, пока он не обрушился. Аналогичный строить не на что - это потребует по разным подсчётам от 150 до 300 миллионов рублей. Такие траты не целесообразны. Сейчас речь идёт лишь о создании пешего моста, чтобы связать два берега. Дорога для военного транспорта и аварийных служб теперь лежит в объезд через Магнетиты по грунтовке.



Сергей Сальников, Командир воинской части: «Мы завозим сейчас, на данный момент, уголь. Возникает вопрос - та дорога, которая идёт вдоль полотна, начинает проседать. Дорога вроде бы как и ничья, её нет на картах. С использованием большегрузного транспорта в некоторых местах она, скажем так, начинает портиться».



Эта неофициальная дорога продержится максимум до первого снега. Участок длиной в 9 с лишним километров убирать некому. Есть более короткий путь - через Кильдинстрой, всего 4 километра. Но грунтовку, которая никому не принадлежит, пересекает железнодорожная линия. Переезд там давно ликвидирован. Строить новый слишком дорого. Потребуется привести дорогу в соответствие нормам. Подать заявку в РЖД, обосновать необходимость переезда.



Леонид Зубович, начальник мурманского отдела дирекции инфраструктуры Октябрьской железной дороги: А так же необходимо документальное подтверждение копии свидетельства о государственной регистрации права постановки на учёт автодороги проходящей через вышеуказанный переезд. При соблюдении всех этих условий и документов РЖД может рассмотреть вопрос о восстановлении данного дорожного переезда».



Этот процесс затянется на долгий срок, вероятно - на годы. Так что жителям Шонгуя придётся и дальше ездить в объезд через Магнетиты. Как и аварийным службам, которые уже предупредили, что время реагирования, в случае вызова с левого берега населённого пункта, вырастет вдвое. Оценка - во сколько встанет демонтаж моста в Шонгуе, будет готова

лишь концу сентября.