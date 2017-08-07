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Юные шахматисты и тхэквондисты получат ещё одно помещение для занятий в центре Мурманска

20:0507 августа 2017Просмотров: 484

После нескольких лет простоя бывший детский сад в Мурманске получит новую жизнь. Сейчас там активно идёт ремонт, после которого здание передадут детско-юношеской спортивной школе. Ход работ сегодня проверил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

У нас 3 зала для шахматистов получается, один зал для проведения соревнований. Потому что на тот момент, у нас на Флотском не было для соревнования. Так условия хорошие.

Шахматы и тхэквондо. Такими виды спорта здесь будут заниматься юные северяне, как только завершатся ремонтные работы. Сейчас семнадцатая спортивная школа уже обучает 940 школьников. После окончания ремонта можно будет принять еще 30 детей.
Новая тренировочная база для спортсменов - это важно. Мурманчане каждый год занимают призовые места на соревнованиях, в том числе международного уровня.

Сергей Тян, директор детско-юношеской спортивной школы Мурманска: «Потребность в шахматах и единоборствах есть - очень много. У нас здесь в соседней школе так же филиал наш находится, поэтому детей много».

Здесь же расположится административная часть секции по плаванию. Передача бывшего учебного заведения спортивной школе - мера оправданная. Детский сад не работал уже несколько лет.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «К сожалению, это здание очень старой постройки, понятно, что оно находится в центре, уже не соответствовало никаким требованиям, которые предъявляются детским садам. Но с другой стороны - решение централизовать два вида спорта, которые находятся у нас под крышей одной спортивной школы. Может быть странное сочетание, но оно очень правильное, когда шахматисты и единоборства находятся в одной спортивной школе».

Сейчас рабочие заливают полы, впереди замена проводки. Фактически с нуля будет построена новая система вентиляции, в соответствие современным требованиям. На территории появится зона для занятий на свежем воздухе.

Сейчас на объекте трудятся 8 человек, но объём работ слишком большой. Это и внутренняя отделка, и восстановление фасада. По плану введение в строй детско-юношеской спортивной школы произойдёт в 2018 году.

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