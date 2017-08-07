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За сбыт гашишного масла жителю Североморска грозит до 15 лет заключения

12:5007 августа 2017Просмотров: 128

Североморским полицейским поступила информация о причастности безработного мужчины 1979 года рождения к продаже наркотиков.

Сотрудники наркоконтроля совместно с оперативниками уголовного розыска задержали подозреваемого в момент сбыта запрещенного вещества в подъезде жилого дома.

Согласно экспертизе, североморец сбыл масло каннабиса (гашишное масло) массой 1,43 грамма, что является значительным размером, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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