Заключенный ревдинской колонии ранил осужденного во время построения на плацу

Как стало известно, что 24 октября 2016 года осужденный К., находясь на площадке построения осужденных в ревдинской ИК-23, в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, используя при себе заточку, умышлено нанес ею два удара в область грудной клетки другому осужденному, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Судом с учетом мнения гособвинителя подсудимый приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.