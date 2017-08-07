16+
!13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Заключенный ревдинской колонии ранил осужденного во время построения на плацу

13:1807 августа 2017Просмотров: 108

Как стало известно, что 24 октября 2016 года осужденный К., находясь на площадке построения осужденных в ревдинской ИК-23, в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, используя при себе заточку, умышлено нанес ею два удара в область грудной клетки другому осужденному, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Судом с учетом мнения гособвинителя подсудимый приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Читайте также
7 лет в заключении рискует провести уличный грабитель из АпатитовПравительство решило превратить россиян в сторонников здорового образа жизниВ России предложили штрафовать тех, кто продает зарубежные газеты и журналы без разрешенияПенсионер из Краснодара промышлял вырубкой леса в Мурманской области
Нафталин в России попал под запретВ Мурманской области продолжают выявлять зараженную некрозом рыбуАрестантам апатитского следственного изолятора прислали большую посылку с книгами из ПетербургаЖительница Апатитов лишилась денег, пытаясь сдать квартиру через интернетМарина Ковтун встретилась с главным судебным приставом Мурманской области Василием ЛаринымПрогноз погоды по Мурманской области на 8 августа
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс