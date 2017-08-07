Жители Мурманской области должны почти два миллиарда рублей за коммуналку

Жители Мурманской области должны почти два миллиарда рублей за услуги ЖКХ. Эту цифру сегодня назвал руководитель региональной службы судебных приставов Василий Ларин во время встречи с губернатором Мариной Ковтун.

1 миллиард 900 миллионов рублей. За первую половину 2017 года приставы взыскали 260 миллионов рублей от этой суммы. Основные сложностями при этом все те же - неплатежеспособность и отсутствие граждан по адресам, указанным в исполнительных документах.

Идет работа и с предприятиями - должниками по зарплате. Основной должник сейчас - порт «Витино», должен своим работникам 36 миллионов рублей.



Василий Ларин, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области: «Арестован земснаряд «редут», который находится в Керчи. К сожалению, нам его пока не удалось реализовать, а мы его уже дважды продавали. Сейчас снова проведена оценка. Реализовав этот земснаряд, плюс, там еще есть три автомобиля, которые так же находятся на реализации, мы почти закроем задолженность по заработной плате».



По словам Василия Ларина, сегодня на исполнении у службы судебных приставов находится около полутора тысяч исполнительных производств по зарплатному долгу. Общая сумма задолженности - 40 миллионов рублей.