16+
&
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Жители Мурманской области должны почти два миллиарда рублей за коммуналку

20:0707 августа 2017Просмотров: 259

Жители Мурманской области должны почти два миллиарда рублей за услуги ЖКХ. Эту цифру сегодня назвал руководитель региональной службы судебных приставов Василий Ларин во время встречи с губернатором Мариной Ковтун.

1 миллиард 900 миллионов рублей. За первую половину 2017 года приставы взыскали 260 миллионов рублей от этой суммы. Основные сложностями при этом все те же - неплатежеспособность и отсутствие граждан по адресам, указанным в исполнительных документах.

Идет работа и с предприятиями - должниками по зарплате. Основной должник сейчас - порт «Витино», должен своим работникам 36 миллионов рублей.

Василий Ларин, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области: «Арестован земснаряд «редут», который находится в Керчи. К сожалению, нам его пока не удалось реализовать, а мы его уже дважды продавали. Сейчас снова проведена оценка. Реализовав этот земснаряд, плюс, там еще есть три автомобиля, которые так же находятся на реализации, мы почти закроем задолженность по заработной плате».

По словам Василия Ларина, сегодня на исполнении у службы судебных приставов находится около полутора тысяч исполнительных производств по зарплатному долгу. Общая сумма задолженности - 40 миллионов рублей.

Реклама
Читайте также
На руднике «Карнасурт» в Ловозерском районе погиб рабочийПодготовка к началу отопительного сезона в населённых пунктах области должна завершиться в срокНовый стадион для нового района. Глава Мурманска посмотрел, как строят спорткомплекс в РосляковоЮные шахматисты и тхэквондисты получат ещё одно помещение для занятий в центре Мурманска
Пожилой мурманчанин избил сестру и угрожал ей убийствомОтряд кораблей Северного флота продолжает межфлотский переход в пункты постоянной дислокацииПоисковики общественной молодежной организации подняли со дна озера Среднее советский самолет Пе-2Пенсионерке из Мурманска продали фальшивую путевку в АбхазиюРособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ в сентябреВ Мурманской области детские поликлиники изменят график работы в августе и сентябре
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс