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Жительница Апатитов лишилась денег, пытаясь сдать квартиру через интернет

13:0707 августа 2017Просмотров: 174

В апатитскую полицию обратилась местная жительница 1982 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Женщина пояснила, что разместила в интернете объявление о сдаче в наем жилого помещения.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов перевести предоплату за проживание в квартире, при этом он убедил северянку пойти в банкомат и подключить к ее банковскому счету услугу он-лайн банка.

Все персональные данные карты и пароли доступа она сообщила неизвестному по телефону, после чего с ее счета пропали более 64 тысяч рублей.

Попытки дозвониться до мошенника были безуспешными, и женщина отправилась в полицию.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что общение со злоумышленником происходило по телефону, зарегистрированному в Липецкой области, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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