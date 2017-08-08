12 августа в Мончегорске стартует квест, посвященный городским легендам

12 августа в Мончегорске стартует захватывающий квест, посвященный городским легендам. Участников ждет интересный сюжет, загадки и головоломки, которые позволят по-новому взглянуть на город и отлично провести время в хорошей компании.

Городской пеший квест откроет серию из трех квестов «Легенды Мончегорска», которые приурочены к празднованию 80-летия города. Все желающие смогут принять участие и проверить себя на знание родного города и его истории.

Принять участие в квесте легко: надо собрать команду (3-5 человек), прийти 12 августа в 12.00 в «Берег Развлечений» и пройти регистрацию. Ровно в час дня ведущий даст старт началу квеста, который продлится три часа. Все задания будут распределены по разным местам города, участники заново познакомятся с интересными фактами о Мончегорске и его известных личностях.

Для прохождения этого познавательного историко – краеведческого квеста потребуются подсказки, которые будут размещены на объектах города, а также участникам помогут агенты.

Всех участников ожидают памятные сувениры, а победителей — ценные призы!

После пешего квеста будут еще автоквест и велоквест «Легенды Мончегорска». На велосипедах проехаться по городу и его окрестностям, решая загадки, можно будет 26 августа, а исследовать Мончегорск на авто – 9 сентября.

Организационную и техническую поддержку городским квестам в честь Дня города оказывает АО «Кольская ГМК».