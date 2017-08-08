4 жителя Мурманской области заразились опасными заболеваниями после укусов клещей

С начала сезона активности клещей на территориях России, за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей обратилось 66 жителей Мурманской области, включая 5 детей.

Среди обратившихся жителей выявлены один случай клещевого вирусного энцефалита, три случая заболевания клещевым боррелиозом.

Основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация.

Вакцинопрофилактику против энцефалита проводят круглогодично. Всем, кто планирует выезд в отпуск на территории с высоким риском укусов клещей, рекомендуют пройти курс вакцинации.

Прививку можно сделать в медицинских организациях области, но не позднее 2 недель до выезда на неблагополучные территории.

Соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся клещами.

Мониторинг обращаемости населения в медицинские организации области по поводу укусов клещей на протяжении всего периода активности клещей находится на постоянном контроле регионального управления Роспотребнадзора.