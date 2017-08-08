Что ищет мурманский Россельхознадзор в подстилке от арбузов?

К другим новостям. В Мурманской области выявляют подозрительные овощи, фрукты и ягоды. Сотрудники Россельхознадзора проводят регулярные проверки. Кого они ищут в подстилке для арбуза? Репортаж Владимира Школьникова.

Сегодня проверка коснулась Хибинский рынок. Инспекторы берут образец подстилки, на которой прибыли полосатые ягоды. Вместе с соломой в Мурманск могли привести сорняки, которые потом будет очень трудно искоренить.



Наталья Шурмина, государственный инспектор Россельхознадзора по Мурманской области: «Вместе с арбузами поступает и соломенная подстилка. Должностные лица проверяют как сами арбузы, так и эту подстилку, вместе с которой могут быть карантинные вредные организмы и сорные растения, которые могут нанести экологический и экономический ущерб Мурманской области».



Солому продавцы обычно покупают у тех же фермеров, которые выращивают арбузы. Подстилку используют, чтобы не повредить ягоды по дороге.



Чингиз Авезов, продавец арбузов: «И она тепло дает еще! Арбуз хорошо созревает на ней. - А эти арбузы вы откуда привезли? - Эти арбузы из Астраханской области. - И подстилка тоже из Астраханской области? - Да, да, оттуда! Там её трудно найти. Сено там очень трудно найти. Но покупаем, у фермеров».



Чингиз Авезов по профессии - агроном. Он привозит арбузы в Мурманск уже пятнадцать лет. Как отличить хороший от плохого - знает и, как говорит, выбирает только лучшие.



Чингиз Авезов, продавец арбузов: «Арбузы начинаются уже в июле-месяце! Ну, здесь у нас, в Мурманске начинается самый хороший в начале августа. Считают люди, что август начинается и начинается хороший арбуз. Так что в основном, в августе идут, люди покупают больше всего в августе-месяце».



У спелого арбуза обязательно должно светлое желтоватое пятно. Это значит, что он лежал на земле, а не был выращен искусственно. Кроме того, обратите внимание на срез. Если мякоть блестит как глянец, лучше воздержаться от такого лакомства.