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Количество вредных выбросов в мурманском порту за семь лет сократилось вдвое

12:3108 августа 2017Просмотров: 128

Мурманский порт сократил вредные выбросы в атмосферу от судовых двигателей за 7 лет сократились более чем вдвое. Об этом свидетельствуют данные экспертного заключения специалистов Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота.

Ученые провели анализ динамики судозаходов в Мурманский морской торговый порт за последние семь лет. Выяснилось, что в «ММТП» в последние годы стали обрабатывать в основном сухогрузы самых больших типоразмеров – Panamax и Capesize.

Если в 2010 году из 488 судов обработанных у причалов порта только 54 были класса Panamax и не одного класса Capesize, то в 2016 году общее количество судозаходов снизилось до 271, но при этом портовики обработали уже 101 судно Panamax и 20 гигантских сухогрузов Capesize. При этом грузооборот крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна оставался стабильным – около 15 миллионов тонн.

По данным ученых, уменьшение судозаходов, а также использование в «ММТП» более современных и вместительных сухогрузов, привело к сокращению суммарных выбросов вредных выхлопов от судовых энергетических установок за 7 лет более чем в 2 раза. Уменьшению выхлопов также способствовали следующие причины:

- для перевозок угля в страны ЕС используются балкера не старше 20 лет, т.е. с более совершенными энергетическими установками;

- в соответствии с международными требованиями, морские суда всё больше используют низкосернистое топливо;

- сократилось время стоянки судов в порту за счёт более интенсивной погрузки.

На предприятии разрабатываются меры для уменьшения периода стоянки судов у причалов, а также по сокращению времени использования судовых электростанций во время стоянки за счет подачи электроэнергии с берега, сообщает Energyland.Info

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