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Кто станет новым ведущим «Пусть говорят» вместо Андрея Малахова?

11:4508 августа 2017Просмотров: 346

Руководство Первого канала, возможно, утвердило нового ведущего «Пусть говорят». 

Об этом сообщает Ruposters.

Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил в своем микроблоге, что Дмитрий Борисов возможно станет новым ведущим «Пусть говорят».

32-летний журналист известен зрителю, прежде всего, как ведущий «Вечерних новостей» на «Первом канале».

«Дмитрий Борисов по информации инсайдеров ТТЦ утвержден ведущим «Пусть Говорят» вместо Андрея Малахова. Это информация в определенной степени подтверждает инсайд BBC, что будет больше политики в эфире», - написал Конов.

Напоминает, что вчера СМИ назвали возможную причину ухода Андрея Малахова с «Первого канала».

Фото: Instagram

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