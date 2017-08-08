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Мурманчанин, находясь в гостях, убил человека и украл телефон

16:4908 августа 2017Просмотров: 392

В городе Мурманске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении грабежа и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый, находясь в мае 2017 года в одной из квартир, расположенных на улице Фестивальная в Мурманске, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес мужчине, 1966 года рождения, 3 удара ногами в область головы и груди, а также 13 ударов кулаками в область лица, шеи и груди.

Далее, злоумышленник открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.

По уголовному делу в кратчайшие сроки проведен значительный комплекс следственных действий, в достаточной мере изобличающих обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

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