Мурманчанин, находясь в гостях, убил человека и украл телефон

В городе Мурманске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении грабежа и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый, находясь в мае 2017 года в одной из квартир, расположенных на улице Фестивальная в Мурманске, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес мужчине, 1966 года рождения, 3 удара ногами в область головы и груди, а также 13 ударов кулаками в область лица, шеи и груди.

Далее, злоумышленник открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.

По уголовному делу в кратчайшие сроки проведен значительный комплекс следственных действий, в достаточной мере изобличающих обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в первомайский районный суд для рассмотрения по существу.