Мурманчанку обвиняют в незаконном ведении игорного бизнеса

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Мурманска. Она обвиняется в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Установлено, что обвиняемая в ноябре 2016 года проводила азартные игры с использованием автоматов «Гейминатор» в одном из домов, расположенных на улице Подгорная в Мурманске.

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области.