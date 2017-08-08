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Мурманчанку обвиняют в незаконном ведении игорного бизнеса

16:3008 августа 2017Просмотров: 169

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Мурманска. Она обвиняется в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. 

Установлено, что обвиняемая в ноябре 2016 года проводила азартные игры с использованием автоматов «Гейминатор» в одном из домов, расположенных на улице Подгорная в Мурманске. 

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области. 

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