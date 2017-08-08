Мурманские пограничники спасли рыбаков в Баренцевом море

В Баренцевом море мурманские пограничники спасли рыбаков. Из-за поломки техники люди чуть не утонули. Но, к счастью, все завершилось благополучно.

Вчера утром в дежурную часть Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району поступила информация о том, что в Вайда-Губе в Баренцевом море моторная лодка потеряла ход и начала тонуть. На борту четверо рыбаков. В район бедствия отправился пограничный сторожевой катер. Спустя 40 минут людей удалось обнаружить. Пограничники подняли их на борт катера. Никто из рыбаков не пострадал, медицинская помощь им не понадобилась. Через несколько часов спасенных людей и лодку пограничники доставили к причалам в поселок Лиинахамари.