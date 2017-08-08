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На Северном флоте началось специальное учение по видам обеспечения сил ВМФ

11:1508 августа 2017Просмотров: 176

На Северном флоте под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва началось  специальное учение по видам обеспечения сил Военно-морского флота.

В течение нескольких дней на Северном флоте будут отработаны задачи организации противоподводно-диверсионной обороны, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоминного и поисково-спасательного обеспечения, а также по другим специальным видам обеспечения действий сил ВМФ.

В учении будут задействованы около 50 кораблей,  подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО.

На первом этапе учения будет отработан комплекс мер по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) пункта базирования сил флота, в ходе которого дежурные силы ППДО будут противодействовать условным «диверсантам», пытающимся проникнуть в акваторию баз флота.

Далее по единому замыслу будут действовать, минно-тральные силы, корабельные соединения, авиация, силы поисково-спасательного обеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Специальное учение по видам обеспечения сил Военно-морского флота является подготовительным этапом совместного  стратегического учения  «Запад-2017» и нацелено на подготовку органов военного управления, сил и войск флота к предстоящим мероприятиям оперативной и боевой подготовки.

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