Нетрезвая девушка протаранила два автомобиля в Мурманске

В период с 28 по 30 июля на территории Мурманска сотрудниками ГИБДД было выявлено 19 водителей в состоянии опьянения.

30 июля около 8:35 в Мурманске на улице Софьи Перовской водитель автомобиля «Хёндай» женщина 1999 года рождения, будучи пьяна, неправильно выбрала боковой интервал до транспортного средства, допустила столкновение с припаркованным автомобилем «Тойота» и двигающемся во встречном направлении автомобилем «Шевроле».

В результате ДТП 33-летний мужчина, водитель автомобиля «Шевроле» обслужен амбулаторно.

В отношении девушки был составлен административный материал.