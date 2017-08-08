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«Норникель» поддерживает сохранение раннего выхода на пенсию для своих сотрудников

12:0008 августа 2017Просмотров: 119

«Норникель» выступает за сохранение раннего выхода на пенсию в арктических регионах, даже если пенсионный возраст в стране будет повышен.

Об этом сообщает РБК.

Это актуально для компании с большим числом сотрудников, работающих за Полярным кругом: 70% — на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и 16% — на Кольском полуострове.

«Норникель» — один из крупнейших работодателей в арктической зоне, и, конечно, мы заинтересованы в сохранении тех социальных стандартов, которые существуют у наших работников. Я имею в виду те из них, что гарантированы нашим законодательством, а именно — ранний выход на пенсию», — комментирует позицию компании старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова.

По данным «Норникеля», средний возраст сотрудников составляет 40 лет. Более 20% из них — моложе 30 лет, возраст еще 20% превышает пенсионный.

В 2014 году сумма материальной помощи и дополнительных выплат для 22 984 пенсионеров, бывших работников компании и членов их семей составила более 207 млн рублей.

 

 

 

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