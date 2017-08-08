Новым председателем комитета госзакупок Мурманской области стал Сергей Росляков

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун представила нового председателя комитета государственных закупок Мурманской области. На эту должность с 7 августа назначен Сергей Росляков.



«Трудовая биография Сергея Алексеевича связана с Мурманской областью, а значит, он не понаслышке знает специфику региона и многих муниципалитетов. Думаю, хорошим подспорьем для работы на новом поприще для Сергея Алексеевича станет и опыт работы в отдельных госструктурах и бизнесе», – заметила губернатор Марина Ковтун.