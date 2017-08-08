Организатору преступной группы, сбывавшей в Заполярье сильнодействующие наркотики, грозит пожизненное

В конце 2015 года и летом 2016 года сотрудники полиции задержали в Мурманске двух наркозависимых женщин, которые занимались распространением 3-метилфентанила. По фактам сбыта наркотиков были возбуждены уголовные дела.

Обе женщины продавали запрещенное вещество путем закладок в специальные тайники. Наркозависимые лица перечисляли им деньги на счет «QIWI-кошелька», после чего получали смс с адресом закладки.

Полицейские выяснили, что обе женщины являются членами преступной группы.

В июле 2016 года сотрудники полиции задержали организатора группы – ранее неоднократно судимого жителя Мурманска 1972 года рождения. Мужчина оставил 3-метилфентанил массой 4,9016 грамма в тайнике под подоконником окна в подъезде жилого дома.

Всего в результате задержания членов группы полицейскими из незаконного оборота изъято около 20 граммов 3-метилфентанила, который они планировали продать на территории Мурманска.

В ходе следствия установлено, что лидер преступной группы планировал полученные от продажи наркотиков деньги легализовать через банковский счет, открытый на имя одной из задержанных участниц группы.

При этом преступные доходы злоумышленник выдавал за прибыль, полученную от фирмы такси, зарегистрированной на его имя.

Теперь наркосбытчику грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Мурманской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.