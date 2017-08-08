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Попал в ДТП и уехал. В Заполярном поймали нетрезвого водителя

12:1508 августа 2017Просмотров: 229

В центр оперативного управления нарядами вневедомственной охраны Росгвардии по Печенгскому району поступила информация от дежурного отдела полиции о том, что в Заполярном в районе дома 6 по ул. Терешковой, произошло ДТП.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них скрылся с места происшествия. Наряд ОВО приступил к разыскным мероприятиям.

Неподалеку в одном из дворов данный автомобиль был замечен и блокирован сотрудниками Росгвардии.

У водителя, которым оказался житель Заполярного, имелись признаки опьянения. На место вызвали сотрудников дорожной полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками полиции было установлено, что задержанный ранее был подвергнут административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы сроком до двух лет.

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