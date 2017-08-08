Прокуратура разбирается в ситуации с массовой незаконной вырубкой леса в Оленегорске

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление следователя оленегорской полиции о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как выяснилось, в лесопарковой зоне на территории Оленегорска были вырублены 234 сосны и берёзы.

В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду причинен ущерб в размере 200 369 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.