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Прокуратура разбирается в ситуации с массовой незаконной вырубкой леса в Оленегорске

13:4008 августа 2017Просмотров: 174

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление следователя оленегорской полиции о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как выяснилось, в лесопарковой зоне на территории Оленегорска были вырублены 234 сосны и берёзы.

В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду причинен ущерб в размере 200 369 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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