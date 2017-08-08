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Российские туристы сообщают о случаях заражения энтеровирусной инфекцией в Турции

13:2008 августа 2017Просмотров: 272

Отдыхающие в Турции россияне пишут в соцсетях о случаях заражения энтеровирусной инфекцией. Однако официальной информации об осложнении эпидемиологической ситуации от турецких властей не поступало. 

Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей. К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, фрукты, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды. 

Вирус может поражать разнообразные органы человека. Основными симптомами вируса является резкое повышение температуры до 39-39,5 градусов и появление высыпаний на ладонях и ступнях. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. 

Роспотребнадзор рекомендует в целях профилактики следует придерживаться следующих правил: 

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом; 
- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; 
- соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения; 
- тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи; 
- ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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