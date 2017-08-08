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Сотрудников Североморских теплосетей возьмут на работу в «Мурманэнергосбыт» на бессрочной основе

20:0608 августа 2017Просмотров: 105

Трудоустройство на постоянной основе, новый коллективный договор и создание филиала предприятия в Североморске. Компания «Мурманэнергосбыт» заберёт под своё крыло сотрудников «Североморских теплосетей». Когда и на каких условиях, расскажет Марк Протасов.

В «Североморских теплосетях» сейчас работает почти 750 человек. Большинство из них трудятся десятилетиями, сохраняя котельные шестидесятых-семидесятых годов постройки в рабочем состоянии.

Сергей Белов, начальник района предприятия «Североморские теплосети»: «Конечно, многие старожилы, которые проработали здесь много лет, больше 20, кто-то под 30 лет, соответственно, их энтузиазм, советский, заражает и молодёжь, поэтому котельные и работают».

Молодёжи здесь меньше половины. Сказывается невысокая престижность и маленькая зарплата. Виталий Полоничев работает здесь 5 лет, окончил мурманский индустриальный колледж. Последнее время подыскивал новую работу, боялся сокращения. Теперь уверен в завтрашнем дне.

Виталий Полоничев, слесарь котельного оборудования: «Нам вроде сказали, что все хорошо будет, чтобы не волновались, что все хорошо будет. Ну, мы и не волнуемся».

«Североморские сети» сейчас проходят процедуру банкротства. В июне сотрудники предприятия вышли на митинг. Просили власти не оставлять их без работы. После нескольких недель совещаний на разных уровнях решение принято - рабочие места получат почти 700 с лишним человек. На старых должностях, но в новой компании. «Мурманэнергосбыт» заберёт себе в штат всех сотрудников производства.

Александр Филиппов, директор компании «Мурманэнергосбыт»: «Персонал будет приниматься в основном единовременно, я уже сказал, в полном составе - производственный персонал и ремонтный. Раз. Второе - персонал будет приниматься на бессрочные договора. Два. Никаких срочных договоров не будет. Вы придёте в «МЭС», кто захочет, на постоянной основе».

Сергей Богачев, начальник управления по работе с персоналом компании «Мурманэнергосбыт»: «По нашему действующему положению человек может претендовать на надбавки за профессиональное мастерство, отработав не менее года. Но для предприятий, входящих таким вот образом в состав МЭСа, мы делаем исключение».

Специально для новых сотрудников на предприятии переписали коллективный договор. Льготы и надбавки «МЭСа» должны распространяться на бывших работников «Северомосрких теплосетей»

Константин Афанасьев, председатель профсоюзной организации предприятия «Североморские теплосети»: «Оплата вредных условий труда, как сами можете заметить, это и сера и сажа и пыль, условия, которые требуют дополнительных оплаты. Будем надеяться, что всё это сохранится, работа продолжится в том же направлении, и так же будем входить в отопительные сезоны без перебоев».

Принять на работу в «МЭС» смогут 100% производственного и технического состава. Набор персонала произойдёт в сентябре.

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