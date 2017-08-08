Усилиями мурманских следователей сотрудникам строительной организации выплатили зарплату

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы работникам компании «ПЭМ».

Как стало известно, с мая текущего года 28 работникам фирмы, занимающейся строительно-монтажными и ремонтными работами, не выплачивалась установленная законом зарплата, общий размер которой составлял более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Благодаря принципиальной позиции следователей, их планомерной и наступательной работе на стадии проведения проверочных мероприятий, удалось добиться погашения задолженности перед работниками предприятия в полном объеме, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.