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Усилиями мурманских следователей сотрудникам строительной организации выплатили зарплату

13:0608 августа 2017Просмотров: 154

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы работникам компании «ПЭМ».

Как стало известно, с мая текущего года 28 работникам фирмы, занимающейся строительно-монтажными и ремонтными работами, не выплачивалась установленная законом зарплата, общий размер которой составлял более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Благодаря принципиальной позиции следователей, их планомерной и наступательной работе на стадии проведения проверочных мероприятий, удалось добиться погашения задолженности перед работниками предприятия в полном объеме, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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