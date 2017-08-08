В Мурманск приехал первый турист на электромобиле

В июне 2017 года в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» состоялась презентация первой в Мурманской области заряднойстанции для электромобилей.

Многие скептики сомневались, что это будет востребовано в северном Мурманске с арктическим климатом. Даже руководство самого отеля, веря в стремительный прогресс современных технологий, не ожидало быстрой отдачи от нововведения. Для отеля международной цепочки Park Inn by Radisson это было скорее частью экологической политики.

Тем не менее уже нашелся смелый автопутешественник, который на электромобиле Tesla решил поехать в далекую Норвегию через Мурманск. Судя по номерному знаку, это машина из Австрии.