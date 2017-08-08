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В Мурманской области дорожная полиция выявила 1280 нарушений ПДД

10:3008 августа 2017Просмотров: 186

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1280 нарушение Правил дорожного движения.

15 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителей.

Выявлено 17 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 985 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 30 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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