В США придумали новые формулировки для классификации климата

Чиновникам американского министерства сельского хозяйства запретили использовать в рабочих документах и официальной переписке термин «изменение климата».

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «The Guardian».

Теперь вместо «изменение климата» работникам ведомства предлагается использовать словосочетание «экстремальные погодные условия», вместо термина «адаптация к изменениям климата» говорить «устойчивость к экстремальным погодным условиям», а вместо «снизить выбросы парниковых газов» — «нарастить органическую часть почвы».

В переписке многие сотрудники министерства обеспокоены требованиями. Чиновники просят выслать им точный список слов и терминов, чтобы пользоваться только утвержденными фразами. Некоторые выражают неудовольствие, желая ставить во главу угла профессионализм, а не предпочтения той или иной администрации.

Напомним, что 1 июня Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он осудил «драконовское» финансовое и экономическое бремя, которое оно налагает на страну.