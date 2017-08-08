В Вайда-Губе пограничники спасли четырех рыбаков

7 августа 2017 года в 8 часов 50 минут в дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, о том, что в Вайда-Губе Баренцева моря лодка с четырьмя рыбаками на борту потеряла ход и начала тонуть.

Для оказания помощи был незамедлительно направлен сторожевой катер, который спустя 40 минут обнаружил рыбаков.

Пограничники подняли рыбаков на борт, медицинская помощь им не потребовалась. Спустя несколько часов любителей морской рыбалки и их плавсредство доставили к причалам посёлка Лиинахамари.

Благодаря своевременным действиям и профессионализму пограничников, на этот раз, трагедии удалось избежать, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.