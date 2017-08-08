В Заполярном при пожаре погибли мужчина и женщина

Следственным отделом по городу Заполярный проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины и женщины, тела которых обнаружены после тушения пожара в одном из гаражей города.

В настоящее время их личности установлены. Это местные жители, 1984 и 1979 годов рождения.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.