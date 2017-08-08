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Завтра в Мурманской области до +19°

16:4108 августа 2017Просмотров: 189

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на западе области умеренный дождь, в отдельных районах туман. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Утром и днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 м/с, утром и днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +14+19°.

Прогноз погоды на 9 августа  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+8..+10

+14..+16

без осадков

небольшой дождь

Умба

+8..+10

+14..+16

без осадков

небольшой дождь

Полярные Зори

+8..+10

+17..+19

без осадков

небольшой дождь

Апатиты

+7..+9

+16..+18

без осадков

небольшой дождь

Кировск

+7..+9

+16..+18

без осадков

дождь

Ковдор

+7..+9

+16..+18

небольшой дождь

дождь

Мончегорск

+9..+11

+14..+16

без осадков

дождь

Ловозеро

+6..+8

+17..+19

без осадков

небольшой дождь

Оленегорск

+7..+9

+15..+17

без осадков

дождь

Никель

+9..+11

+17..+19

дождь

дождь

Заполярный

+7..+9

+16..+18

дождь

дождь

Североморск

+7..+9

+16..+18

небольшой дождь

дождь

Мурманск

+7..+9

+16..+18

небольшой дождь

дождь

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 9 августа

Температура воздуха

утром +7..+9

днем +16..+18

вечером +13..+15

Осадки

дождь

дождь

дождь
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