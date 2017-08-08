Завтра в Мурманской области до +19°

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на западе области умеренный дождь, в отдельных районах туман. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Утром и днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 м/с, утром и днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +14+19°.
Прогноз погоды на 9 августа по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+8..+10
|
+14..+16
|
без осадков
|
небольшой дождь
|
Умба
|
+8..+10
|
+14..+16
|
без осадков
|
небольшой дождь
|
Полярные Зори
|
+8..+10
|
+17..+19
|
без осадков
|
небольшой дождь
|
Апатиты
|
+7..+9
|
+16..+18
|
без осадков
|
небольшой дождь
|
Кировск
|
+7..+9
|
+16..+18
|
без осадков
|
дождь
|
Ковдор
|
+7..+9
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Мончегорск
|
+9..+11
|
+14..+16
|
без осадков
|
дождь
|
Ловозеро
|
+6..+8
|
+17..+19
|
без осадков
|
небольшой дождь
|
Оленегорск
|
+7..+9
|
+15..+17
|
без осадков
|
дождь
|
Никель
|
+9..+11
|
+17..+19
|
дождь
|
дождь
|
Заполярный
|
+7..+9
|
+16..+18
|
дождь
|
дождь
|
Североморск
|
+7..+9
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Мурманск
|
+7..+9
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 9 августа
|
Температура воздуха
|
утром +7..+9
|
днем +16..+18
|
вечером +13..+15
|
Осадки
|
дождь
|
дождь
|
дождь