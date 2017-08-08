Завтра в Мурманской области до +19°

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на западе области умеренный дождь, в отдельных районах туман. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Утром и днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 м/с, утром и днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +14+19°.

Прогноз погоды на 9 августа по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша +8..+10 +14..+16 без осадков небольшой дождь Умба +8..+10 +14..+16 без осадков небольшой дождь Полярные Зори +8..+10 +17..+19 без осадков небольшой дождь Апатиты +7..+9 +16..+18 без осадков небольшой дождь Кировск +7..+9 +16..+18 без осадков дождь Ковдор +7..+9 +16..+18 небольшой дождь дождь Мончегорск +9..+11 +14..+16 без осадков дождь Ловозеро +6..+8 +17..+19 без осадков небольшой дождь Оленегорск +7..+9 +15..+17 без осадков дождь Никель +9..+11 +17..+19 дождь дождь Заполярный +7..+9 +16..+18 дождь дождь Североморск +7..+9 +16..+18 небольшой дождь дождь Мурманск +7..+9 +16..+18 небольшой дождь дождь

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 9 августа