Жилстрой – прошлое и будущее. Район Мурманска, где время остановилось

В мурманском Жилстрое сносят еще несколько деревянных домов, с такими темпами скоро от старого и обветшалого облика этого микрорайона ничего не останется. Хотя в 30-е годы это был один из самых современных районов Мурманска. Я вместе с моим любимым оператором Борисом Савельевым сегодня прогулялся по Жилстрою.

В 30-е годы прошлого века на Жилстрой был загородным поселком. От центра его отделял ручей Варничный, а местные жители называли мурманчан городскими. Со временем здесь начали строить крепкие деревянные дома, а получить квартиру на Жилстрое мечтал каждый мурманчанин. Сюда из города ходили первые мурманские автобусы. И тогда, и сейчас этот район был в контрасте с остальной частью Мурманска.



Когда гуляешь по Жилстрою, например, по улице Генералова, переносишься в Мурманск 30-х годов прошлого века, ходишь по узким дорожкам, рядом стоят деревянные дома, но стоит только перейти проезжую часть и попадаешь в век двадцать первый, где красуются современные дома, которые строили не по одному, а целыми микрорайонами…



Всего в нескольких метрах друг от друга могут стоять полуразвалившиеся деревяшки и абсолютно новые дома, которые в народе прозвали «веллеровками», построили их совсем недавно. Жильцы уже въехали и начинают обживать свои квартиры и дворы, похожие на улочки тихого европейского городка.



Вера Михайлёнкова, жительница Жилстроя: «Очень красивый район, единственное, что мешает, это деревяшки. Ну что это такое? Это пережиток прошлого!»



Вера Михайленкова была одной из первых, кто переехал в новые дома. Она сразу взялась за дело, цветы вокруг дома - это ее гордость.



А Олеся Грушко, которая живет здесь уже почти 40 лет, говорит, что не променяет Жилстрой ни на какой другой район в городе.

Дмитрий Гладченко, старожил микрорайона Жилстрой: «Деревяшки сносят, это хорошо, многие мои друзья, проживающие в деревяшках, скрестили пальцы и ждут, когда же они въедут в эти замечательные яркие красивые дома».

Еще одного старожила района мы встретили на пересечении улиц Советская и Генералова. Дмитрий Гладченко живет на Жилстрое всю свою жизнь, хорошо помнит детство.



Дмитрий Гладченко, старожил микрорайона Жилстрой: «Рядом с опорным пунктом полиции находилась художественная школа. У меня есть знакомые, которые ходили в «художку», а есть те, которые ходили в опорный пункт полиции, не по своей воле, да, хотя и в «художку» на Жилстрое по своей воле никто не ходил».



Если в художественную школу ходили единицы, то общеобразовательную посещали все без исключения. Их на Жилстрое было три. Каждая со своей историей. Например, 12-ая, даже удостоилась серебряной медали на всемирной архитектурной выставке в Нью-Йорке. Архитектор Валентин Голли получил награду за совершенство стиля и образцовое планировочное решение.



Дмитрий Гладченко, старожил микрорайона Жилстрой: «4 школа - это одна из первых школ в нашем городе, к сожалению, она сейчас не работает как школа, раньше она функционировала как вечерняя школа, сейчас даже затрудняюсь сказать, что там».



После 11 чудесных школьных лет Дмитрий поступил в институт, который по странному стечению обстоятельств тоже оказался на районе.



Дмитрий Гладченко, старожил микрорайона Жилстрой: «Это один из корпусов МГТУ, он тоже располагается на Жилстрое, так получается, что в садик я ходил на Жилстрое, в школу тоже, в «вышку» тоже на Жилстрое, вся жизнь на Жилстрое. Вот такой вот замечательный район».



Сейчас корпуса МГТУ тоже планируют осовременить. Есть даже проект студенческого городка, где будут общежития, спортзалы, учебные корпуса. И называться он будет «Северное сияние», как раньше назывался кинотеатр, где сейчас расположено региональное казначейство.



Вот так все переплетается на Жилстрое, где жизнь кипит и развивается большими темпами, его облик меняется почти каждую неделю. Возможно, что через пару лет, человек, который жил здесь долгие годы, приедет сюда и не узнает свой район.