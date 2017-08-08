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Жительница Североморска перечислила мошенникам почти 300 тысяч рублей

15:3008 августа 2017Просмотров: 30

Северянка обратилась в полицию и рассказала, что в марте этого года ей позвонили и сообщили, что она признана потерпевшей по делу о медицинской компании.

Организация продавала медицинские приборы. Женщина действительно приобретала продукцию этой фирмы, однако в суд с иском о причиненном ущербе не обращалась. 

Неизвестный сообщил, что женщине полагается компенсация - 450 тысяч рублей. Чтобы получить эту сумму, ей необходимо перечислить на банковский счет комиссию и оплатить услуги инкассатора. Женщина перевела в общей сложности 262 тысячи рублей. 

Никакой компенсации в итоге потерпевшая так и не получила. Телефон абонента, с которым она общалась, оказался недоступным. Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка обратилась в полицию. 

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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