Жительница Североморска перечислила мошенникам почти 300 тысяч рублей

Северянка обратилась в полицию и рассказала, что в марте этого года ей позвонили и сообщили, что она признана потерпевшей по делу о медицинской компании.

Организация продавала медицинские приборы. Женщина действительно приобретала продукцию этой фирмы, однако в суд с иском о причиненном ущербе не обращалась.

Неизвестный сообщил, что женщине полагается компенсация - 450 тысяч рублей. Чтобы получить эту сумму, ей необходимо перечислить на банковский счет комиссию и оплатить услуги инкассатора. Женщина перевела в общей сложности 262 тысячи рублей.

Никакой компенсации в итоге потерпевшая так и не получила. Телефон абонента, с которым она общалась, оказался недоступным. Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка обратилась в полицию.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.