700 человек с 1 сентября будут обучаться в Мурманском медицинском колледже

Министр здравоохранения Валерий Перетрухин о трагедии в онкологическом диспансере узнал утром во время посещения Мурманского медицинского колледжа. Там сегодня была проверка готовности этого учебного заведения к новому учебному году. Надежды на будущих выпускников минздрав возлагает большие, а вот в каких условиях занимаются учащиеся - узнали корреспонденты ТВ-21.

Мурманский медицинский колледж на улице Ломоносова в Мурманске. Здесь обучают будущих медицинских сестер, фармацевтов, акушеров и фельдшеров. Подготавливают тут медперсонал среднего звена. Впервые в этом году ввели специальность - стоматология.



Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы открываем здесь отделение стоматологии, стоматологической профилактики. Будем готовить гигиенистов стоматологов. Это очень яркий пример быстрого осуществления идеи. То есть от момента принятия решения, до открытия нового отделения прошло чуть больше чем полгода. То есть в феврале мы первый раз заговорили об этом, а 1 сентября мы уже готовы принять студентов в оборудованном классе, в оборудованном кабинете».



Оценить условия обучения так же пришли и профильные министры, образования и здравоохранения. Они побывали в классах и для теоретических занятий и в аудиториях для практики. Все они хорошо и современно оборудованы. Отмечается, что с 2014 года в этот колледж уже вложено почти 20 миллионов рублей.



Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Поставлена задача в короткие сроки, осуществить подготовку среднего медицинского персонала. Если говорить в целом, то сегодня у нас 2 медицинских колледжа. Тот в котором мы сейчас находимся и в Апатитах Кольский медицинский колледж. Здесь мы начинали с 250 бюджетных студентов. Сегодня здесь обучается свыше 700 студентов. На будущий год мы выходим на 780 студентов».



200 из них учатся за счет бюджета. Примерно столько же человек в целом обучаются и в Кольском медицинском колледже. На учащихся возлагают большую надежду. Выпускники должны сыграть весомую роль в решении проблемы нехватки медиков.

Если они конечно будут в дальнейшем медиками.



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Сколько остается выпускников в профессии, а сколько уходит? Примерно. Вы отслеживаете, или нет? - Сложно сказать, потому что очень часто они приходят в областную больницу, год они отрабатывают, потом часть переходят в другие отделения, часть еще куда-то. Такой статистики, что явно сказать 50% остается, 50 уходит, нет».

Такую статистику сейчас начнут собирать по специальности - фармацевт. Так же, что бы оставить людей работать в профессии сейчас будут прорабатывать программу заключения целевых договоров со студентами.