Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

Главное в «Норникеле», как известно, это люди. «Норникель» выступает за сохранение раннего выхода на пенсию в арктических регионах, даже если пенсионный возраст в стране будет повышен.

Это один из способов мотивировать людей к работе в сложных условиях, что актуально для компаний с большим числом сотрудников, работающих за Полярным кругом. Так в «Норникеле» 70% персонала трудится на территории Норильска и Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района, и 16% - на Кольском полуострове. По данным «Норникеля», средний возраст сотрудников составляет 40 лет. Более 20% из них – моложе 30 лет, возраст еще 20% превышает пенсионный. В 2014 году сумма материальной помощи и дополнительных выплат для почти 23 тысяч пенсионеров, бывших работников компании и членов их семей, составила более 207 миллионов рублей. Для сотрудников «Норникеля» действует набор корпоративных пенсионных программ, направленных на долгосрочное удержание квалифицированных кадров внутри компании.

Лариса Зелькова, старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля»: «Норникель» - один из крупнейших работодателей в арктической зоне, и, конечно, мы заинтересованы в сохранении тех социальных стандартов, которые существуют у наших работников. Я имею в виду те из них, что гарантированы нашим законодательством, а именно - ранний выход на пенсию. Мы считаем, что это оправдано, так как государство выделяет не так много ресурсов для поддержки работоспособного населения в этих районах. На мой взгляд, ранняя пенсия и начисление коэффициентов - это один из способов мотивировать людей работать в сложных условиях, а не в Сочи. Поэтому мы - за сохранение ранней пенсии, даже если пенсионный возраст будет повышен».

В настоящее время досрочное назначение страховой пенсии гарантировано мужчинам от 55 лет и женщинам от 50 лет, которые не менее 15 лет проработали в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 лет на приравненных к ним территориях, и имеют страховой стаж от 25 и 20 лет соответственно. Работа во вредных условиях дает право мужчинам выйти на пенсию по достижении 45–50 лет, женщинам — по достижении 40–45 лет.

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В Кольской ГМК, входящей в группу компаний «Норникель», подвели производственные итоги за июль. Все производственные подразделения свою программу выполнили.

Горно-обогатительный передел, где начинается технологическая цепочка производства металлов, отработал в графике. Горняки выдали 647 тысяч тонн руды, объемы добычи и отгрузки, добыча никеля в руде - в соответствии с плановыми балансами. Обогатители переработали 650 тысяч тонн руды. В плавильном цехе в настоящее время выполняется важный ежегодный ремонт сернокислотного производства, результатом которого станет увеличение извлечения серы из первичного сырья в серную кислоту. Несмотря на ремонтные работы, производственная программа июля здесь тоже выполнена. Металлурги проплавили более 49 тысяч тонн шихты, выдали 3.234 тонны никеля и 2.149 тонн меди в файнштейне. Для мончегорской площадки июль - первый месяц работы на повышенной производительности по переработке сырья Заполярного филиала. Выпущено 12.765 тонн электролитного никеля и 6.254 тонн меди.

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В плавильном цехе Кольской ГМК завершился этап строительных работ по проекту создания крановой эстакады. Она позволит оптимально эксплуатировать подъемно-транспортное оборудование цеха, и, в первую очередь, избежать невынужденных простоев.

Три мостовых крана, которые используют в главном пролете цеха никельские металлурги, предназначены для загрузки материалов в конвертеры и розлива полученного после плавки файнштейна. В соответствии с техническими нормами, каждый кран ежемесячно должен пройти 3 процедуры технического обслуживания и 1 раз в квартал встать на текущий ремонт. Однако существующая схема их расположения создает определённые неудобства. В частности, средний кран при перемещении в ремонтную зону блокирует один из крайних кранов, «выключая» его из технологических процессов. Проект создания крановой эстакады нацелен на решение этой проблемы. Сама эстакада представляет собой пристройку к основному корпусу конвертерного отделения высотой 34метра, шириной 30 и длиной почти 32 метра. Её размеры позволят одновременно направлять в ремонтную зону все 3 цеховых крана. А установленные на эстакаде 4 лебедки переподъема грузоподъемностью в 20 тонн каждая будут способны приподнимать над рельсовыми путями один кран, чтобы выпустить в рабочий пролет 2 других.

Олег Климук, главный инженер плавильного цеха Кольской ГМК: «Фактически в цехе впервые появится специализированное рабочее место ремонта кранов. Таким образом, мы рассчитываем повысить эффективность эксплуатации и обслуживания кранового хозяйства, и исключим возможность влияния регламентных работ по кранам на ритмичную работу цеха».

В ближайшее время начнутся работы по монтажу оборудования эстакады: помимо лебедок там будут установлены 4 поворотные кран-балки грузоподъемностью более 3 тонн и 2 тельфера грузоподъемностью 5 тонн для ремонта кранов. На реализацию этого проекта Кольская ГМК направляет более 120 миллионов рублей.