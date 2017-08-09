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Фотографов приглашают на конкурс «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»

16:0009 августа 2017Просмотров: 340

В конкурсе фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области» могут принять участие все желающие. Заявки можно подать до 2 октября 2017 года включительно.

Каждый участник может предоставить по одной фотографии в каждой из четырёх номинаций. Конкурс проводится по нескольким номинациям: ландшафты заповедных территорий, животные на особо охраняемых природных территориях, растительный мир заповедных территорий и времена года. 

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе фотографий. 

Форма заявки для участия в конкурсе фотографий размещена здесь.

Адрес электронной почты для направления заявок для участия в конкурсе и фоторабот: ezaitseva@gov-murman.ru. Контактный телефон: (815 2) 486-782. 

Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, памятными призами, участники – грамотами и благодарностями.

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