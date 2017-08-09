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Молодёжь Мурманской области приглашают на участие в фестивале «Энергия рока»

10:0009 августа 2017Просмотров: 187

Юбилейный X фестиваль живого звука «Энергия рока» откроется 16 сентября в Казани.

Об этом сообщает Чердак.ру.

Проект поддерживает исключительно «стартапы». Помогает молодым исполнителям выйти на большую сцену, найти своего зрителя и потенциальную поддержку в лице уже состоявшихся деятелей рок индустрии.

В фестивале может принять участие любой желающий, занимающийся рок-музыкой. 

Для участия необходимо направить заявку не позднее 25 августа и видеозапись представляемого на фестивале выступления (или гиперссылку на файлообменник, где размещена видеозапись) по адресу электронной почты energy-rock@mail.ru. Длительность видео – не более 20 минут, форматы – avi, wmv, mp4. 

Участие в фестивале бесплатное, расходы, связанные с проездом участников к месту проведения фестиваля, осуществляются за счет направляющей стороны. 

Подробная информация на сайте фестиваля «Энергия Рока» и в социальной сети «ВКонтакте». 

Организаторы фестиваля – Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», АНО «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи».

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