Мурманчанин устроился на работу в строительную организацию и украл инструменты на следующий день

В полицию Мурманска поступило заявление от руководства строительной организации о хищении из помещения цокольного этажа городской больницы строительных инструментов.

Организация занималась ремонтом помещений медицинского учреждения.

Неизвестный украл ночью шуруповерт и лазерный указатель. Общий ущерб, причиненный организации, составил 12820 рублей.

Полицейские выяснили, что инструменты украл ранее судимый за аналогичное преступление мурманчанин 1987 года рождения, который накануне пропажи инструментов устроился в строительную организацию разнорабочим.

Злоумышленник имел ключи от помещения, в котором находились инструменты.

На следующий день на работу он не вышел, по месту жительства отсутствовал.

Через несколько дней подозреваемый был установлен полицейскими и опрошен. Мужчина во всем признался и пояснил, что продал шуруповерт и лазерный указатель за 3 тысячи рублей незнакомому лицу.

На вырученные деньги он купил спиртное, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Теперь северянину грозит до двух лет колонии.