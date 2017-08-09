Мурманчанин устроился на работу в строительную организацию и украл инструменты на следующий день

В полицию Мурманска поступило заявление от руководства строительной организации о хищении из помещения цокольного этажа городской больницы строительных инструментов.
Организация занималась ремонтом помещений медицинского учреждения.
Неизвестный украл ночью шуруповерт и лазерный указатель. Общий ущерб, причиненный организации, составил 12820 рублей.
Полицейские выяснили, что инструменты украл ранее судимый за аналогичное преступление мурманчанин 1987 года рождения, который накануне пропажи инструментов устроился в строительную организацию разнорабочим.
Злоумышленник имел ключи от помещения, в котором находились инструменты.
На следующий день на работу он не вышел, по месту жительства отсутствовал.
Через несколько дней подозреваемый был установлен полицейскими и опрошен. Мужчина во всем признался и пояснил, что продал шуруповерт и лазерный указатель за 3 тысячи рублей незнакомому лицу.
На вырученные деньги он купил спиртное, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Теперь северянину грозит до двух лет колонии.