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На реках Ура, Титовка, Печенга и Умба больной лосось не выявляется

12:4009 августа 2017Просмотров: 152

В региональном Комитете по ветеринарии, 4 августа прошло совещание рабочей группы по ситуации с болезнями дикой рыбы в водоемах Мурманской области.

Руководители и специалисты ветеринарной службы, Росрыболовства, «Главрыбвода», Полярного научно-исследовательского института, «Мурманского УГМС», представители Управления Россельхознадзора и регионального Министерства рыбного и сельского хозяйства обменялись информацией и подвели промежуточные итоги мониторинга ситуации.

В текущем году через рыбоход Нижнетуломской ГЭС прошло 4747 экземпляра атлантического лосося, из них 4% с признаками ульцеративного дермального некроза.

На рыбоучетном заграждении, установленном на реке Кола в поселке Магнетиты учтено 1124 экземпляра рыбы, в том числе 6% с признаками заболевания.

В настоящее время в лаборатории ихтиопатологии Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко в Москве проводятся патоморфологические, гистологические и вирусологические исследования 6 экземпляров производителей атлантического лосося с признаками заболевания на различных стадиях, изъятых на рыбоучетном заграждении установленном на реке Кола.

По информации «Главрыбвода» на реках Ура, Титовка, Печенга, Умба больная рыба не выявляется.

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