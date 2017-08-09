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Новый социальный дом, ремонт школы и набережная с утками. Губернатор Марина Ковтун посетила поселок Молочный

20:0309 августа 2017Просмотров: 173

Возвращаемся к поездке главы региона в поселок Молочный. Марина Ковтун сегодня посетила поселковую школу и детский сад, а также посмотрела социальный дом для переселенцев из аварийного жилья.

Новый дом уже построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Здание практически готово к тому, чтобы в него въехали новые жильцы. Расположен дом на улице Совхозная и рассчитан на 24 квартиры.

Александр Лихолат, глава Кольского района: «Надеемся что 20 числа мы совместно с правительством примем эти дома, и пойдет распределение квартир, вручение ключей и договора социального найма…»

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Я посмотрела все внимательно, этот дом до 25 августа будет полностью готов к заселению, приедут сюда зеленоборчане по их желанию. Второй дом, который строится в Кольском районе это Териберка, тоже все укладывается в график и в срок».

После осмотра дома глава региона посетила поселковую школу, где учатся 355 юных северян. Там полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Меняют старые окна на современные стеклопакеты, приводят в порядок классы и другие школьные помещения.

Марина Ковтун пообещала проверить, как выполнили все работы и приехать в школу Молочного вновь уже на торжественную линейку 1 сентября. А после глава региона прогулялась по поселку, осмотрела здание детского сада, а также дворовую территорию на улице Гальченко, которую благоустроили по проекту «формирование комфортная городская среда». Вместо ям теперь здесь ровный асфальт, размечены места под парковку, установлен детский городок, но власти Кольского района не собираются на этом останавливаться.

За домами на улице Гальченко уже есть зона отдыха. Здесь хорошо не только местным жителям, но и уткам.

Место это пользуется большой популярностью у местных жителей, поэтому его реконструкцию решили продолжить. Набережную планируют расширить и благоустроить, сделать пешеходные дорожки, а также установить скамейки и освещение.

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