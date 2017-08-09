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Пациент зарезал заведующего поликлиникой Мурманского областного онкологического диспансера и покончил с собой

20:0609 августа 2017Просмотров: 1886

Сегодня в мурманском областном онкологическом диспансере произошла трагедия. Утром пациент с ножом напал на врача, убил его, а после покончил с собой. На месте происшествия работали Марк Протасов и Сергей Расюк.

ЧП произошло в 8:30 утра. Мурманчанин 1951 года рождения в коридоре онкодиспансера с ножом напал на врача. Тот пытался убежать, но в лечебном кабинете мужчина догнал медработника и зарезал его. После - покончил с собой. Место происшествия оцепили, прессу внутрь не пускали, хотя приём пациентов продолжился.

По распоряжению следственно-оперативной группы сказали пока подождать. Пока следственно-оперативные действия идут, поэтому комментариев пока не будет.

Через два часа в диспансер приехал министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Он рассказал - напавший раньше обращался в медицинское учреждение.

Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Он обращался сюда, у него были определённые проблемы, но никакого онкологического заболевания здесь выявлено не было. Понимаете, это поликлиника, куда может обратиться любой человек, записаться, прийти на приём. То, что произошло, это, к сожалению, несчастье. Он не был записан на приём, он просто напал на врача».

То, что мужчина пришёл не на приём, подтверждают и в следственном комитете Мурманской области.

Кондратий Степанов, заместитель руководителя следственного управления СКР по Мурманской области: «На данный момент следствие располагает данными, что он сегодня не записывался на приём, он пришёл сюда не для приёма.
- Т.е. он целенаправленно шёл?
Пока, на данный момент, ещё раз повторю, он сюда пришёл не для приёма. На приём он записан не был».

Погибший - заведующий поликлиническим отделением диспансера Игорь Владимирович Тюленев. В учреждении врач проработал 22 года.

Кондратий Степанов, заместитель руководителя следственного управления СКР по Мурманской области: «На данный момент следствием рассматривается несколько версий происшедшего. В том числе, возможное отрицательное отношение пациента поликлиники к заведующему отделением, вызванное либо качественным, либо некачественно проведённым лечением. В социальных сетях пишут, что напавший мужчина недавно похоронил жену. Якобы, из-за неверного диагноза врача. Эту информацию предстоит проверить следователям».

По словам сотрудников диспансера, охраны в медицинском учреждении нет. Работает только сторож. Металлоискатель на входе в здание отсутствует.

Кондратий Степанов, заместитель руководителя следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области: «Следствием будет дана оценка должностным лицам, которые ответственны за организацию проходного режима и охрану медицинского персонала и пациентов».

Сейчас следователями ведётся расследование. Изъяты документы, в том числе, медицинская карточка нападавшего. Будут назначены экспертизы, в том числе психиатрическая. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса «Убийство».

Да, конечно, все, что произошло, это ужасно! И, к сожалению, это не первое громкое убийство, которое происходило в Мурманской области.

Напомним, в декабре 2008 года в Кандалакше была убита Нина Варламова - глава Кандалакши. На нее у подъезда напал мужчина с ножом, нанес несколько смертельных ранений. Позже он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Спустя полгода - в марте 2009 года - в Кировске в кабинете главы администрации был убит Илья Кельманзон - глава города. Вместе с ним - руководитель местного ЖКХ. Их застрелил местный предприниматель. И там же сам покончил с собой.

Случай, чтобы пациент устроил расправу с врачом, в Мурманской области происходит впервые.

Да, прямых нападений на докторов не было. Но криминальные инциденты в лечебных учреждениях все же происходили. Два года назад ЧП произошло как раз в областном онкологическом диспансере.

В октябре 2015 года 25 летний мужчина, находясь в невменяемом состоянии, стал бросаться на машину, стоящую вблизи клиники. Кричал - дави, меня, дави. А потом побежал в здание онкодиспансера. Начал там буянить и угрожать сотрудникам. Работники тогда вызвали полицию и скорую. И позже стало известно, что дебошир был в состоянии наркотического опьянения. Его отправили в психоневрологический диспансер.

Итак, напомним, сегодня в мурманском областном онкологическом диспансере пациент убил врача, заведующего поликлиническим отделением, а позже убийца покончил с собой. Следователи пока что не называют мотивов преступления. По одной из версий убийца был в отчаянии, и у него были личные претензии к врачу. Наш корреспондент Михаил Аброськин проанализировал, как обстоят дела с лечением онкозаболеваний в Мурманской области, насколько хорошо оснащен диспансер и выслушал мнения пациентов этого лечебного учреждения.

Если верить российской статистике, около трёх с половиной миллионов человек состоит на учете в онкологических диспансерах. Для сравнения, 10 лет назад показатель был на 20% ниже. Специалисты объясняют это тем, что российские врачи стали лучше диагностировать заболевание и быстрее выявляют болезнь на ранней стадии, поэтому и статистика растёт.

В мурманском областном онкологическом диспансере зарегистрировано более 17 тысяч пациентов. Для лечения опухолей здесь используют все современные методы: лучевой, лекарственный, химио-лучевой и, наиболее популярный, хирургический.

Сюда полтора месяца назад из Апатитов привезли на лечение Дарью Старикову. Напомним, что во время «Прямой линии» с Путиным девушка рассказала, что апатитские врачи поставили ей неправильный диагноз, долго лечили ее от остеохондроза, упустили время. В итоге в мурманске врачи диагностировали у нее четвертую стадию рака. На дальнейшее лечение её направили в Москву.

С 2011 года велись разговоры о том, чтобы онкологический диспансер обновить. Люди жаловались на ужасные условия содержания пациентов. Ремонт удалось начать только в прошлом году. В 2015 году здесь появилось современное маммографическое оборудование для выявления рака молочной железы. Однако врачи умудряются даже в старых стенах успешно лечить людей.

Лилия Кристенко: «Врачи очень внимательные, очень высокой квалификации. Я очень им благодарна. За период лечения были произведены все возможные процедуры, операции. Поэтому всё идёт к лучшему».

Надежда Кравчук: «С декабря месяца я лечусь и я довольна. Особенно вот этот врач - я хожу. Я здесь лежала на операции, мне здесь делали, тоже очень хорошее отношение».

Светлана Баршинина: «Врачи замечательные. Всё что он лежит полгода - всё замечательно. У нас нет претензий к Мурманским врачам. То есть лечение эффективное? Да, и очень доброжелательные врачи».

За прошлый год удалось сделать ремонт кровли радиологического корпуса, рабочие обновили системы водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения. До конца этого года ремонт сделают во всей онкологии. На это выделено около 30 миллионов рублей. При этом отделение продолжит работать, но, как пояснил главный врач Дмитрий Коваленко, пациентов временно переведут в другие помещения.

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