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ПФР: в Мурманской области вместо вместо пенсионного удостоверения выдается справка

10:3009 августа 2017Просмотров: 712

С 1 января 2015 года при назначении пенсии или утрате пенсионного удостоверения  гражданину выдается справка, в которой так же, как и в удостоверении, отражены все необходимые данные.

Справка заверена печатью территориального органа ПФР и подписью уполномоченного должностного лица и имеет то же юридическое значение, что и выдаваемое ранее удостоверение. Ранее выданные удостоверения также являются действительными. 

Если справка пришла в негодность, то пенсионер может получить новую, обратившись в территориальный орган ПФР, в котором он состоит на учете. Также справку можно заказать через Интернет на сайте Пенсионного фонда в «Личном кабинете гражданина» либо в разделе «Электронные услуги / Заказ справок и документов».

В соответствии с действующим законодательством оформление пенсионных удостоверений за счет гражданина не предусмотрено, сообщает пресс-служба ПФР.

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