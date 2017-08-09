Прогноз погоды по Мурманской области на 10 августа

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°, днем +15+20°.
Прогноз погоды на 10 августа по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+8..+10
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Умба
|
+8..+10
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Полярные Зори
|
+8..+10
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Апатиты
|
+8..+10
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Кировск
|
+7..+9
|
+15..+17
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Ковдор
|
+7..+9
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Мончегорск
|
+9..+11
|
+17..+19
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Ловозеро
|
+7..+9
|
+17..+19
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
|
Оленегорск
|
+9..+11
|
+17..+19
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Никель
|
+9..+11
|
+17..+19
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
|
Заполярный
|
+8..+10
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
|
Североморск
|
+7..+9
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
|
Мурманск
|
+9..+11
|
+17..+19
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 августа
|
Температура воздуха
|
утром +9..+11
|
днем +17..+19
|
вечером +14..+16
|
Осадки
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь