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Прогноз погоды по Мурманской области на 10 августа

12:5009 августа 2017Просмотров: 98

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, утром и днем небольшой, местами  умеренный дождь, в отдельных районах гроза.. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°, днем +15+20°.

Прогноз погоды на 10 августа  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+8..+10

+16..+18

небольшой дождь

 дождь

Умба

+8..+10

+16..+18

 небольшой дождь

 дождь

Полярные Зори

+8..+10

+16..+18

небольшой дождь

дождь

Апатиты

+8..+10

+16..+18

 небольшой дождь

 дождь

Кировск

+7..+9

+15..+17

небольшой дождь

дождь

Ковдор

+7..+9

+16..+18

небольшой дождь

дождь

Мончегорск

+9..+11

+17..+19

небольшой дождь

 дождь

Ловозеро

+7..+9

+17..+19

небольшой дождь

небольшой дождь

Оленегорск

+9..+11

+17..+19

небольшой дождь

 дождь

Никель

+9..+11

+17..+19

небольшой дождь

небольшой дождь

Заполярный

+8..+10

+16..+18

небольшой дождь

небольшой дождь

Североморск

+7..+9

+16..+18

небольшой дождь

небольшой дождь

Мурманск

+9..+11

+17..+19

небольшой дождь

небольшой дождь

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 августа

Температура воздуха

утром +9..+11

днем +17..+19

вечером +14..+16

Осадки

 небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь
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