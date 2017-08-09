Россияне в приложении «Госулуги» чаще всего интересуются штрафами и судебными задолженностями

В июле 2017 года через мобильное приложение «Госулуги» пользователи совершили 26,5 млн запросов на получение государственных услуг и 703 тыс. платежей.

Об этом сообщает Минкомсвязи.

По популярности лидируют запросы о судебной задолженности (10 млн), запросы о налоговой задолженности (8,5 млн), запросы о штрафах ГИБДД (7,3 млн).

Также пользуются спросом подача заявления на получение водительского удостоверения (49 тыс.), регистрация транспортных средств (47 тыс.), подача заявления на загранпаспорт (44 тыс.) и запись к врачу (33 тыс.).