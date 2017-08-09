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Россияне в приложении «Госуслуги» чаще всего интересуются штрафами и судебными задолженностями

11:4509 августа 2017Просмотров: 385

В июле 2017 года через мобильное приложение «Госулуги» пользователи совершили 26,5 млн запросов на получение государственных услуг и 703 тыс. платежей.

Об этом сообщает Минкомсвязи.

По популярности лидируют запросы о судебной задолженности (10 млн), запросы о налоговой задолженности (8,5 млн), запросы о штрафах ГИБДД (7,3 млн). 

Также пользуются спросом подача заявления на получение водительского удостоверения (49 тыс.), регистрация транспортных средств (47 тыс.), подача заявления на загранпаспорт (44 тыс.) и запись к врачу (33 тыс.).

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