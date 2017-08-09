С начала года из Мурманска в Сабетту отправили 250 тысяч тонн щебня

В Мурманском морском торговом порту на причале №15 идет завершение погрузки строительного щебня объемом 19 тысяч тонн на теплоход «Ямал Кречет».

Судно отправится в порт Сабетта, где выполняется строительство гидротехнических сооружений и инфраструктуры для проекта «Ямал СПГ».

В Мурманском порту стараются в максимально быстрые сроки оформить судовые партии и произвести погрузку судов по причине короткого периода навигации, когда есть возможность доставлять грузы в Сабетту морским транспортом без участия ледоколов, сообщает Brokenstone.Ru

Всего за 2017 году к месту строительства на полуостров Ямал отправили порядка 250 тысяч тонн щебня.