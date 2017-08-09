16+
!17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

С начала года из Мурманска в Сабетту отправили 250 тысяч тонн щебня

14:1409 августа 2017Просмотров: 120

В Мурманском морском торговом порту на причале №15 идет завершение погрузки строительного щебня объемом 19 тысяч тонн на теплоход «Ямал Кречет».

Судно отправится в порт Сабетта, где выполняется строительство гидротехнических сооружений и инфраструктуры для проекта «Ямал СПГ».

В Мурманском порту стараются в максимально быстрые сроки оформить судовые партии и произвести погрузку судов по причине короткого периода навигации, когда есть возможность доставлять грузы в Сабетту морским транспортом без участия ледоколов, сообщает Brokenstone.Ru 

Всего за 2017 году к месту строительства на полуостров Ямал отправили порядка 250 тысяч тонн щебня.

Читайте также
В Кандалакше девушка «прогуляла» 250 тысяч рублей своего другаФотографов приглашают на конкурс «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»В Североморске состоялась тренировка по аэрозольной маскировке военных объектовПо вине пьяного водителя на трассе «Кола» перевернулась машина и пострадали три человека
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования семьям погибших в онкодиспансереЗавтра в Мурманске откроется конференция, посвященная актуальным вопросам градостроительной деятельностиВ этом году 182 сироты из Мурманской области получат квартирыВ Мурманске молодые парни избили и ограбили пенсионераСК обнародовал видео с места убийства врача в онкодиспансереМурманчанин устроился на работу в строительную организацию и украл инструменты на следующий день
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс