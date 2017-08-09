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Самое коварное растение в Мурманске

20:0209 августа 2017Просмотров: 228

Россельхознадзор рекомендует владельцам земельных участков и коммунальным службам уничтожать борщевик Сосновского. Это одно из самых опасных городских растений. Чем же он так опасен и как от него избавиться? В репортаже Владимира Школьникова.

Борщевик Сосновского - на первый взгляд ничем не примечательное растение. Однако на деле - это большая опасность. Если во время прогулки случайно дотронуться до него, то станет понятно, что крапива менее опасна. Внешне любой борщевик выглядит как помесь лопуха и огромного укропа. В довоенные времена на территории СССР росли такие виды борщевика как «сибирский» и «обыкновенный». Травки безобидные и даже полезные, местами - съедобные. Раньше из них делали, как ни странно, борщ.

Наталья Шурмина, государственный инспектор Россельхознадзора по Мурманской области: «Борщевик - многолетнее растение, достигает в высоту до трех метров, цикл развития длится от 2 до 7 лет. Пришел он к нам с Кавказа, его там начали выращивать на корм скоту».

После второй мировой войны товарищ Сталин поставил ботаникам задачу - решить, чем же, мы будем кормить скот. Ботаники нашли на Кавказе настоящего монстра, борщевик Сосновского. Коровы его ели, но после того, как он поквасится в силосных ямах. Казалось бы, это была очередная победа советской науки, но вскоре выяснилось, что сок этого растения при попадании на кожу делает её очень восприимчивой к обычному солнечному свету, так что на этом месте появляется ожог - кожа краснеет, пузырится и даже сходит лоскутами. В самом худшем случае такие ожоги могут привести даже к смерти.

Наталья Шурмина, государственный инспектор Россельхознадзора по Мурманской области: «Борщевик - непрпихотливое растение. Он приспособился к условиям Мурманской области, переносит сильные заморозки. Он приспособился к короткому северному лету. Созревает большое количество семян, он сам распространяется, и климатические условия, которые на территории Мурманской области, его устраивают».

Жертвами борщевика, как правило, становятся люди, которые ничего о нём не знали, пока не обожглись. Отличить опасный борщевик от обыкновенного можно по цветкам: у обычного борщевика цветки зеленовато-желтоватые, а у «сосновского» цветки белые.

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