16+
!17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

СК обнародовал видео с места убийства врача в онкодиспансере

13:4509 августа 2017Просмотров: 2775

Сегодня в 8:30 утра в Мурманском областном онкологическом диспансере убили заведующего поликлиническим отделением. Врач погиб от ножевых ранений.

Предварительно установлено, что напавший на заведующего мужчина сразу после совершения преступления нанес себе несколько ударов в грудь ножом, от которых скончался на месте. 

В настоящее время на месте работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР.

Проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов и всех обстоятельств преступления. Изъята медицинская документация.

Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и пропускной режим.

Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области. 

Реклама
Читайте также
В Кандалакше девушка «прогуляла» 250 тысяч рублей своего другаФотографов приглашают на конкурс «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»В Североморске состоялась тренировка по аэрозольной маскировке военных объектовПо вине пьяного водителя на трассе «Кола» перевернулась машина и пострадали три человека
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования семьям погибших в онкодиспансереЗавтра в Мурманске откроется конференция, посвященная актуальным вопросам градостроительной деятельностиС начала года из Мурманска в Сабетту отправили 250 тысяч тонн щебняВ этом году 182 сироты из Мурманской области получат квартирыВ Мурманске молодые парни избили и ограбили пенсионераМурманчанин устроился на работу в строительную организацию и украл инструменты на следующий день
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс