СК обнародовал видео с места убийства врача в онкодиспансере

Сегодня в 8:30 утра в Мурманском областном онкологическом диспансере убили заведующего поликлиническим отделением. Врач погиб от ножевых ранений.

Предварительно установлено, что напавший на заведующего мужчина сразу после совершения преступления нанес себе несколько ударов в грудь ножом, от которых скончался на месте.

В настоящее время на месте работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР.

Проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов и всех обстоятельств преступления. Изъята медицинская документация.

Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и пропускной режим.

Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области.