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СК возбудил уголовное дело по факту убийства врача в Мурманске

11:1509 августа 2017Просмотров: 705

По версии следствия, утром 9 августа 2017 года злоумышленник, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой на прием ножом в жизненно важные органы.

От ранений медицинский работник скончался на месте.

Также предварительно установлено, что пациент сразу после совершения преступления нанес себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте.

В настоящее время на месте работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР.

Проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов и всех обстоятельств преступления. Изъята медицинская документация.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области. 

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